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استشهاد أحمد جرار وزلزال عنيف بتايوان.. 6 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

06 فبراير 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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6 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد السادس من فبراير/ شباط أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية عدة، يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها في نقاط:

  • 1258 المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بالله إيذانًا بزوال الخلافة العباسية في بغداد.
  • 1900 تأسيس محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.
  • 1922 توقيع معاهدة واشنطن البحرية للحد من التسلح البحري لكلٍّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.
  • 1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
  • 2013 اغتيال السياسي المحامي التونسي وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية شكري بلعيد.
  • 2002 اقتحمت مجموعة من القسام مغتصبة "الحمرا" نابلس وأدى الاشتباك إلى مصرع (4) من الصهاينة، واستشهد القسامي محمد الخليلي.
  • 2006 استشهاد ناشطين من كتائب شهداء الأقصى في قصف جوي صهيوني ليلي استهدف سيارتهما في جباليا شمال قطاع غزة، هما: حسن عصفور المسؤول المحلي لكتائب الأقصى ورامي حنونة.
  • 2016 زلزالٌ بِقُوَّة 6.4 درجات يضرب تايوان ويتسبب بِمقتل 41 شخصًا على الأقل.
  • 2018 استشهاد القائد القسامي أحمد نصر جرار من جنين بعد اشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في المدينة.
  • 2022 منتخب السنغال لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى بتغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح.
المصدر / فلسطين أون لاين
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