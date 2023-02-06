استشهاد أحمد جرار وزلزال عنيف بتايوان.. 6 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد السادس من فبراير/ شباط أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية عدة، يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها في نقاط:

1258 المغول بقيادة هولاكو يدخلون بغداد ويقتلون الخليفة المستعصم بالله إيذانًا بزوال الخلافة العباسية في بغداد.

1900 تأسيس محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.

1922 توقيع معاهدة واشنطن البحرية للحد من التسلح البحري لكلٍّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

2013 اغتيال السياسي المحامي التونسي وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية شكري بلعيد.

2002 اقتحمت مجموعة من القسام مغتصبة "الحمرا" نابلس وأدى الاشتباك إلى مصرع (4) من الصهاينة، واستشهد القسامي محمد الخليلي.

2006 استشهاد ناشطين من كتائب شهداء الأقصى في قصف جوي صهيوني ليلي استهدف سيارتهما في جباليا شمال قطاع غزة، هما: حسن عصفور المسؤول المحلي لكتائب الأقصى ورامي حنونة.

2016 زلزالٌ بِقُوَّة 6.4 درجات يضرب تايوان ويتسبب بِمقتل 41 شخصًا على الأقل.

2018 استشهاد القائد القسامي أحمد نصر جرار من جنين بعد اشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في المدينة.