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إضراب شامل في عدة مناطق من الضفة وفاء للشهداء في مخيم عقبة جبر بأريحا

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إضراب شامل في عدة مناطق من الضفة وفاء للشهداء في مخيم عقبة جبر بأريحا

06 فبراير 2023 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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إضراب شامل في عدة مناطق من الضفة وفاء للشهداء في مخيم عقبة جبر بأريحا

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفاءً للشهداء في مخيم عقبة جبر بأريحا.

ودعت القوى الوطنية والإسلاميةجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مناطق الضفة والقدس للإضراب الشامل حدادًا على أرواح شهداء مجزرة عقبة جبر.

كما ودعت للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال.

وفي السياق، أعلنت نقابة المحامين الحداد على أرواح شهداء أريحا، وعلّقت العمل أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة اليوم.

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وخاض مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اشتباكًا مسلحًا، فجر اليوم الإثنين، مع قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي  في مخيم عقبة جبر، بعد تسلُّلها للمخيم.

واستُشهد وفق مصادر عبرية، 5 شهداء، احتجز الاحتلال جثامينهم، فيما أعلنت مصادر محلية وغير رسمية فلسطينية وجود 7 شهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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