5 شهداء من كتائب القسام في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر بأريحا

استُشهد صباح اليوم الإثنين، 5 مقاومين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقال الإعلام العبري، صباح اليوم إنّ الناطق العسكري الإسرائيلي أبلغ بشكل رسمي المراسلين العسكريين باحتجاز جثامين شهداء تم اغتيالهم في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأضاف الإعلام العبري، أنّ المراسل العسكري أبلغ باحتجاز 5 جثامين لشهداء فلسطينيين، هم أفراد خلية تابعة لحركة "حماس" في أريحا.

وذكر أنّ من بين الشهداء الذين تم اغتيالهم، منفذي عملية "ألموغ".

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنّ عدد الشهداء الذين تم اغتيالهم في مخيم عقبة جبر من مقاومي حركة "حماس"، هم سبعة شهداء.

وأعلن الإعلام العبري إصابة ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

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واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية فجر اليوم الإثنين، مخيم عقبة جبر، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن موقع "روترنت" حديثه عن تبادل لإطلاق نار كثيف بين "فلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا"، مشيرًا إلى أنّ "الإسرائيليين استقدموا تعزيزات إضافية إلى المنطقة، إضافة إلى دخول عدة جرافات عسكرية إلى المخيم من مدخله الجنوبي".

كذلك، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن تقارير فلسطينية، أنّ "طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي أُسقطت خلال مواجهات" بين قوات الاحتلال ومقاتلين في منطقة عقبة جبر في أريحا، "ثم اشتعلت فيها النيران".

وجاء الاقتحام بعد 10 أيام من حصار أريحا، والذي تخلله العديد من الاقتحامات للمكان.

مشاهد من مكان اغتيال الاحتلال لمقاومي أريحا في مخيم عقبة جبر











المصدر / فلسطين أون لاين