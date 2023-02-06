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بالصور الإعلام العبري: الاحتلال يحتجز جثامين 5 فلسطينيين من أريحا

06 فبراير 2023 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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الإعلام العبري: الاحتلال يحتجز جثامين 5 فلسطينيين من أريحا

قال الإعلام العبري، صباح اليوم الإثنين، الناطق العسكري الإسرائيلي أبلغ بشكل رسمي المراسلين العسكريين باحتجاز جثامين شهداء تم اغتيالهم في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأضاف الإعلام العبري، أنّ المراسل العسكري أبلغ باحتجاز 5 جثامين لشهداء فلسطينيين، هم أفراد خلية تابعة لحركة "حماس" في أريحا.

وذكر أنّ من بين الشهداء الذين تم اغتيالهم، منفذي عملية "ألموغ".

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنّ عدد الشهداء الذين تم اغتيالهم في مخيم عقبة جبر من مقاومي حركة "حماس"، هم سبعة شهداء.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية فجر اليوم الإثنين، مخيم عقبة جبر، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وجاء الاقتحام بعد 10 أيام من حصار أريحا، والذي تخلله العديد من الاقتحامات للمكان.

مشاهد من مكان اغتيال الاحتلال لمقاومي أريحا في مخيم عقبة جبر

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المصدر / فلسطين أون لاين
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