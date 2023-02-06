بريطانيا تواجه اليوم أكبر إضراب على الإطلاق للعاملين في الرعاية الصحية

تعيش بريطانيا اليوم الإثنين أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق، من المقرر أن يشارك فيه عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، حيث الخلاف المتصاعد مع الحكومة حول الأجور مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.

ومنذ أواخر العام الماضي شارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة، لكن إضراب اليوم، الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ جهاز الصحة العامة الذي بدأ عمله قبل 75 عاما.

وأكد ستيفن بويس المدير الطبي لجهاز الصحة العامة في إنجلترا أن الإضراب هذا الأسبوع والذي سيشهد أيضا مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي يوم الخميس سيكون على الأرجح الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن.

ومطالبات العاملين في الرعاية الصحية زيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.

ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف كثير منهم من القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي مما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلافات للحد من تعطيل خدمات عامة مثل السكك الحديدية والمدارس.

وحث وزير الصحة ستيف باركلي الناس على الاستمرار في الوصول إلى خدمات الطوارئ والالتزام بالمواعيد ما لم يتم إلغاؤها لكنه أكد أنه سيكون هناك خلل.

وقال في بيان "على الرغم من الإجراءات الطارئة المعمول بها، فإن الإضرابات من قبل نقابات الإسعاف والتمريض هذا الأسبوع ستؤدي حتما إلى مزيد من التأخير للمرضى الذين يواجهون بالفعل فترات انتظار أطول بسبب تراكمات كوفيد.

"أجريت محادثات بناءة مع النقابات العمالية حول الأجور والقدرة على تحمل التكاليف وأواصل حثهم على إلغاء الإضرابات ".

وقالت الزعيمة النقابية شارون جراهام لبي بي سي يوم الأحد إنها تريد أن يأتي سوناك إلى طاولة المفاوضات. وقالت "هذه الحكومة تعرض الأرواح للخطر".

المصدر / وكالات