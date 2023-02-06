تعرف على أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة

تتعرض فلسطين لمنخفض جوي شديد البرودة، اليوم الإثنين، حيث تشهد كافة المناطقة رياح سريعة وقوية، مع توقعات بهطول الأمطار.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية،فإن المخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً الى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الامطار على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة الى بقية المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ ساعة.

تعرف على الطقس هذه الليلة

وهذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجا .

توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

وتتوقع دائرة الأرصاد أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، وأن يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

توقعات الطقس ليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

أما يوم الأربعاء المقبل، فتتوقع دائرة الأرصاد أن يستمر تأثير المنخفض الجوي حتى ساعات الصباح ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة في ساعات الصباح تتحول الى معتدلة مع ساعات الظهيرة والبحر مائجا.

توقعات الطقس ليوم الخميس 9 فبراير 2023

ويوم الخميس المقبل، من المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق في ساعات الصباح والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين