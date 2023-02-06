الطقس: منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية

تتأثر البلاد اليوم الإثنين، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الأمطار بحول الله تعالى، على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة إلى بقية المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ ساعة.

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجا.

أما يوم الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

وفي يوم الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى ساعات الصباح ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في ساعات الصباح تتحول إلى معتدلة مع ساعات الظهيرة والبحر مائجا.

والخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق في ساعات الصباح والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين