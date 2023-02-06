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هنية: ستبقى المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة بأريحا

06 فبراير 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (أرشيف)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، التي اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا.

وقال هنية في تصريح وصل "فلسطين أون لاين"، إنّ الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استُشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطّروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة.

وأعلنت مصادر عبرية عن اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، خلية تابعة لحركة "حماس" في مخيم عقبة جبر بأريحا بالضفة الغربية المحتلة، فيما تضاربت الأنباء عن عدد الشهداء حتى اللحظة.

وشدّد على أنّ توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالًا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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