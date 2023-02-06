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محدث بالفيديو والصور زلزال اليوم .. 60 ثانية خلفت أكثر من 1000 ضحية في تركيا وسوريا

06 فبراير 2023 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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زلزال اليوم .. 60 ثانية خلفت 800 ضحية في تركيا وسوريا

استقظ سكان الشرق الأوسط على فاجعة كبيرة، تمثلت في زلزال اليوم الاثنين، حيث استهدفت هزة أرضية عميق منطقة الجنوب التركي والشمال السوري وشعر بها سكان لبنان وفلسطين، ومصر، مخلفاً مئات الضحايا والمصابين.

زالزال اليوم في تركيا

ففي تركيا، أعلن وزير الداخلية،  سليمان صويلو، أنا زلزال اليوم الذي وقع في الجنوب التركي، ما تسبب في انهيار العديد من الأبنية ، فيما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ، أن الزلزال وصلت شدته إلى 7.9 ريختر، بينما ذكر لمركز الأوروبي لرصد الزلازل، عنأن مركز الزلزال كان  في مدينة غازي عنتاب التركية، وبلغت قوته، أكثر من 7.7 ريختر.

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وجراء زالزال اليوم سقط عشرات القتلى والجرحى في مدن تركيا وسوريا، حيث قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، سقوط 284 قتيلا و2323 مصابا، وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية تركية عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليوم في تركيا إلى 1014

 

زالزال اليوم في سوريا

أما على الصعيد السوري، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية عن انهيار بعض المباني في مدينتي حلب وحماة شمالاً، جراء زالزال اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات، فجر الإثنين، إلى 237 وفاة و 639 إصابة، فيما قال المركز الوطني السوري للزلازل إنه وقعت أربع هزات ارتدادية عقب الزلزال الرئيسي.

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المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
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