اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، بعد يوم على اقتحام دام مدة أربع ساعات أصيب فيه 13 فلسطينياً.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين، وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ عشرة أيام.

وأفادت مصادر محلية، أن الشبان في المخيم تمكنوا من اسقاط طائرة تصوير بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال وأضرموا فيها النار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس، شاكر عمارة، من منزله في المخيم.

شاهد| إسقاط طائرة تصوير لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/Vcm34glxt5 — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 6, 2023

عاجل| تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/D2EKgfPVpL — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 6, 2023

عاجل| مصادر محلية: مقاومون يسقطون طائرة مسيرة ثانية لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المتواصلة في مخيم عقبة جبر بـ أريحا pic.twitter.com/r427xhqJOc — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 6, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين