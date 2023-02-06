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إيلون ماسك: "سبيس إكس" ستحاول إطلاق صاروخ "ستارشيب" في مارس

06 فبراير 2023 . الساعة 06:30 بتوقيت القدس
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إيلون ماسك: "سبيس إكس" ستحاول إطلاق صاروخ "ستارشيب" في مارس

قال الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة ، إن شركته سبيس إكس قد تحاول إطلاق صاروخ ستارشيب في مارس/آذار.

وتابع ماسك: "إذا سارت الاختبارات المتبقية على ما يرام فسنحاول إطلاق ستارشيب الشهر المقبل".

وذكر ماسك في يناير/كانون الثاني إن هناك "فرصة حقيقية" لإطلاق ستارشيب في أواخر فبراير/شباط. وأضاف أن محاولة الإطلاق في مارس/آذار تبدو مرجحة للغاية، نقلاً عن رويترز.

يشار إلى أن مركبة "ستارشيب" الفضائية، التي يبلغ طولها 120 متراً إذا ما دمجت بصاروخها الدافع الثقيل للغاية، تعتبر مركبة الإطلاق من الجيل القادم للشركة، وتأتي في خضم طموحات ماسك لجعل سفر البشر إلى الفضاء أقل تكلفة وأكثر تكراراً.

وفقدت سبيس إكس عدة نماذج أولية للسفينة الفضائية نفسها في سلسلة من عمليات الإطلاق التجريبية على ارتفاعات عالية عندما انتهت محاولات هبوط العودة بانفجارات قبل أن يتمكن النموذج الأولي لستارشيب أخيرا من القيام بهبوط آمن في مايو 2021.

المصدر / وكالات
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