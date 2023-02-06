فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عرين الأسود تعلن تصدّيها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة

تويتر تفرض رسوماً باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية

زلزال بقوة 7.9 يضرب جنوب تركيا يتسبب بدمار هائل في المنطقة

الذكاء الاصطناعي يطيح بهذه الوظائف.. تعرف إليها

أبرز 5 ميزات في هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus

علمياً.. تأثيرات محتملة للقرفة على الذاكرة والتعلم

شركة تخترع سيارة تعمل دون وقود ولا كهرباء.. هذه مواصفاتها

دراسة: اضطرابات الهضم قد تؤدي إلى أمراض القلب ثم الوفاة

برشلونة يكتسح إشبيلية ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

طقطقة المفاصل قد تكون مؤشرًا على أمر خطير

عرين الأسود تعلن تصدّيها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة

06 فبراير 2023 . الساعة 06:02 بتوقيت القدس
...
عملية عرين الأسود

أكدت مجموعة عرين الأسود على قيام عناصرها بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت العرين في بيان مقتضب عند فجر اليوم، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: " قامت مجموعاتنا بالتصدي والاشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك عُقب إقتحامِهم لمخيم بلاطة فجر هذا اليوم".

وأكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال نشرت قناصتها خلال اقتحامها لللمخيم، بينما أغلق الشبان الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وأضافت المصادر أنّ الاحتلال اقتحم الليلة الماضية مخيم عقبة جبربأريحا، وقام بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز باتجاه الشبان في المخيم عقب مواجهات اندلعت في المكان، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين منها إصابة خطيرة برأس، نُقلت بعدها الى مشفى اريحا، فيما وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في المخيم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قوات الاحتلال #تصدي #عاجل #عرين الأسود #مخيم بلاطة أريحا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة