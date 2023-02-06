عرين الأسود تعلن تصدّيها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة

أكدت مجموعة عرين الأسود على قيام عناصرها بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت العرين في بيان مقتضب عند فجر اليوم، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: " قامت مجموعاتنا بالتصدي والاشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك عُقب إقتحامِهم لمخيم بلاطة فجر هذا اليوم".

وأكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال نشرت قناصتها خلال اقتحامها لللمخيم، بينما أغلق الشبان الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وأضافت المصادر أنّ الاحتلال اقتحم الليلة الماضية مخيم عقبة جبربأريحا، وقام بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز باتجاه الشبان في المخيم عقب مواجهات اندلعت في المكان، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين منها إصابة خطيرة برأس، نُقلت بعدها الى مشفى اريحا، فيما وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين