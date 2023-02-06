زلزال بقوة 7.9 يضرب جنوب تركيا يتسبب بدمار هائل في المنطقة

أعلنت الصحافة الفرنسية نقلًا عن المعهد الأمريكي للزلازل، عن زلزال بقوة 7.9 درجة بمقياس ريختر، ضرب فجر يوم الإثنين، جنوب تركيا، ما تسبب بدمار هائل في المنطقة.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، بأن زلزالًا بقوة 7.9 درجة ضربت ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا، مشيرة إلى أنه تسبب بهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال وفرق البحث والإنقاذ بدأت أعمالها.

ومن جانبه، ذكر خبير الزلازل أوكان تويسوز، أن تركيا شهدت فجر اليوم، أحد أكبر الزلازل منذ عام 199، متوقعًا خسائر كبيرة نسبيًا، وتدمير مئات المنازل.

وبدوره قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "ندير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد التي تتعرض لهزات ارتدادية".

كما وأعلن التلفزيون السوري، فجر اليوم، عن تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في بعض المناطق بحلب.

يشار إلى أن زلزال ضرب منطقة بلاد الشام وشعر بها أهل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى تركيا، فجر اليوم.













المصدر / فلسطين أون لاين