أعلنت شركة سامسونغ قبل بضعة أيام عن ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (Galaxy S) الرائدة، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، وهاتف Galaxy S23 Ultra الأكبر والأكثر تكلفة في السلسلة إذ يقدم أفضل ما لدى سامسونغ من مواصفات، مثل: الكاميرا الخلفية الرئيسية التي تضم مستشعرًا بدقة 200 ميغابكسل، والقلم الإلكتروني (S Pen) وغيرها من الميزات القوية.

ولكن يضم هاتفا Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus أيضًا العديد من الميزات التي تجعلهما خيارًا مناسبًا بسعر أقل من إصدار Ultra. وفيما يلي سنوضح أبرز 5 ميزات في هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus:

1- شاشة ساطعة مع معدل تحديث متغير:

إذا كنت تواجه مشكلة في رؤية محتوى الهاتف بوضوح في الأماكن الخارجية التي يكون فيها ضوء الشمس ساطعًا، فقد يكون لدى هاتفي سامسونغ غالاكسي S23 و S23 Plus الحل، إذ يتمتع هذا الثنائي بشاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) مع سطوع يبلغ 1750 شمعة، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا.

يترافق معدل التحديث العالي مع استنزاف متزايد لطاقة البطارية، وللمساعدة في الحماية من ذلك، تتمتع الهواتف بدعم معدل التحديث التكيفي الذي يتراوح بين 48 و 120 هرتزًا، مما يضمن أن ترفع الشاشة معدل التحديث عند الحاجة فقط.

يساعد هذا في تجنب استنزاف البطارية بشكل أسرع أثناء القيام بمهام بسيطة مثل قراءة كتاب إلكتروني أو مراسلة أصدقائك. وعند ممارسة الألعاب على سبيل المثال، تزيد الشاشة معدل التحديث الخاص بها تلقائيًا للحصول على تجربة استخدام أكثر سلاسة.

2- نظام الكاميرا الثلاثي المتعدد الاستخدامات:

تقدم هواتف سلسلة Galaxy S من سامسونج أفضل أنظمة الكاميرا في الهواتف الذكية الحديثة، فبالنسبة للكاميرا الخلفية يضم هاتفا غالاكسي إس23 وغالاكسي إس23 بلس كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما العدسة الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

و إذا كنت مهتمًا بتصوير مقاطع الفيديو، فيمكن لنظام الكاميرا الخلفية التقاط فيديو تصل دقته إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و(+HDR10)، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند تصوير الفيديو.

تعتمد سامسونغ على تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين معالجة الصور وضمان أداء أفضل لنظام الكاميرا في التصوير في الإضاءة المنخفضة. في التصوير الليلي، تقول سامسونج إن نظام الكاميرا يستخدم خوارزمية AI ISP لإبراز تفاصيل العناصر.

3- معالج Snapdragon 8 Gen 2 المصمم خصوصًا لهذه السلسة:

مع إطلاق سلسلة Galaxy S23، تخلت شركة سامسونغ رسميًا عن استخدام معالج Exynos في هواتف سلسلة S الرائدة في معظم المناطق خارج الولايات المتحدة، إذ تعمل الطرز جميعها الآن بمعالج سنابدراجون من كوالكوم ولكن بدلاً من استخدام Snapdragon 8 Gen 2 القياسي، تعمل هواتف سلسلة Galaxy S23 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المصمم خاصة لهواتف غالاكسي. وعلى عكس Snapdragon 8 Gen 2 القياسي، فإنه يتميز بسرعات عليا، مما يضمن أداء أفضل بشكل عام.

4- تصميم خارجي متين:

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، كما يتمتع الهاتفان بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع المتين ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

هذه الحماية الإضافية تضمن الحفاظ على الهاتف سليمًا بعد السقوط، إذ يمكن للزجاج الجديد أن يتحمل السقوط من ارتفاع مترين على أسطح الإسفلت، وما يصل إلى متر واحد على الأسطح الأكثر صلابة مثل الخرسانة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتفين يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحملان الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

5- أسرع تقنيات الذاكرة والتخزين:

يحتوي الهاتفان على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مقترنة بثلاث خيارات لذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت لطراز إس23. أما طراز إس23 بلس فإن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت مقترنة بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلي، هما: 256 أو 512 غيغابايت.

على الرغم من عدم توفر سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت في أي منهما، فإن الهاتفين يستخدمان أحدث تقنيات الذاكرة والتخزين للتعويض عن ذلك. إذ إن كليهما يحتويان على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X الأسرع مع أحدث تقنيات التخزين وهي UFS 4.0.

المصدر / وكالات