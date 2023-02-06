برشلونة يكتسح إشبيلية ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

ابتعد برشلونة ثماني نقاط في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه 3-0 على ضيفه إِشبيلية الاحد، مقابل سقوط غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد بالنيران الصديقة أمام مضيفه ريال مايوركا 0-1 ضمن المرحلة العشرين.

على ملعب كامب نو، حقق برشلونة انتصاره الخامس تواليًا في الدوري بأهداف جوردي ألبا (58) وغافي (70) والبرازيلي رافينيا (79).

أما في جزيرة مايوركا، سقط ريال بهدف عكسي سجله مدافعه ناتشو.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده الى 53 نقطة مقابل 45 لريال مدريد، علمًا أن المرحلة شهدت على فشل الفرق الخمسة جميعها خلف برشلونة في تحقيق الفوز.

وهذا الفوز العاشر لبرشلونة في آخر 11 مباراة في الدوري ولم يخسر في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات.

وأجرى المدرب تشافي هرنانديز تغييرًا واحدًا على التشكيلة التي بدأت في الفوز ضد ريال بيتيس الاربعاء (2-1)، مشركًا ألبا في مركز الظهير الايسر بدلا من ألخاندرو بالادي.

إلا أنه تعرض لانتكاسة مبكرة بإصابة القائد سيرجيو بوسكيتس في كاحله ليحل بدلا منه العاجي فرانك كيسييه في الدقيقة الثامنة.

وسيطر الكاتالوني على مجريات الشوط الاول لكنه لم يصنع الكثير من الفرص، إذ كانت أخطرها للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة سددها تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو برجله الى ركنية (17).

ومن الكرة الناتجة عنها التي نفذها بيدري، تابع المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو برأسية مرت بجانب القائم.

وجاءت التسديدة الوحيدة الاخرى على المرمى في الشوط الاول بكرة قوية من خارج المنطقة من ليفاندوفسكي، ارتمى لها بونو ببراعة وحولها الى ركنية (27).

واختلف سيناريو الشوط الثاني ونجح البرشا في الوصول الى الشباك بعد أن رفع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن كرة خلف المدافعين الى داخل المنطقة نحو رافينيا، منه الى كيسييه الذي مررها جميلة مخادعة الى ألبا ليتابعها الأخير بيسراه زاحفة في اسفل الزاوية اليسرى (58).

وضاعف غافي النتيجة عندما رفع الفرنسي جول كوندي كرة جميلة فوق المدافعين الى رافينيا على الرواق الايمن نحو مشارف المنطقة، استلمها البرازيلي ومررها رائعة بينية مرّت بين أربعة لاعبين نحو القائم الاخر على باب المرمى تابعها الاسباني في الشباك مسجلا هدفه الاول بالقميص رقم 6 الذي بات يحمله على غرار مدربه واسطورة برشلونة تشافي (70).

وبعد أن مرت كرة ليفاندوفسكي من ركلة جرة على مشارف المنطقة قريبة من القائم (77)، سجل رافينيا الهدف الثالث بتمريرة رائعة من ألبا عن الجهة اليسرى الى امام المرمى (79).

المصدر / وكالات