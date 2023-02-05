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الاحتلال يستعد لهدم مبنى يضم عشرات الفلسطينيين بالقدس

05 فبراير 2023 . الساعة 23:16 بتوقيت القدس
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قالت قناة "كان" العبرية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لهدم مبنى يضم 100 فلسطيني في حي واد قدوم بالقدس المحتلة.

وأضافت القناة أن هدم المبنى تأجل عدة مرات خلال الأعوام الماضية بسبب ضغوطات دولية، بينما يحذر مسؤولون أمنيون لدى الاحتلال من أن هدم المبنى المذكور قد يؤدي لموجة تصعيد كبيرة في القدس المحتلة.

وبحسب القناة العبرية، فإن عملية الهدم من المتوقع أن تتم خلال يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، وسيشارك فيها حوالي 500 جندي من قوات الاحتلال وقد تستمر العملية لـ 24 ساعة.

والبناية المذكورة، مكونة من 4 طوابق وتقطنها 12 عائلة مقدسية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ويهدد الاحتلال أصحاب البناية بهدمها وتشريد سكانها الذين لا مأوى آخر لهم.

يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة عمليات الهدم وقرارات الاحتلال التي تنفذها بلدية الاحتلال في القدس والقاضية بهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، بزعم عدم الترخيص.

المصدر / ترجمة "شبكة قدس"
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