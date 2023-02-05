مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر.. رابط لمشاهدة برشلونة في الليجا

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر على ملعب كامب نو مساء اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا، الذي سيحاول من خلاله البارسا تعزيز صدارته بعد خسارة ريال مدريد أمام مايوركا.

مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر تنطلق الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة السعودية الأردن الكويت البحرين والعراق وقطر، عند العاشرة مساء اليوم بوقت مصر وفلسطين والسودان.

مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

برشلونة متصدر الليجا يدخل مباراة اشبيلية حاملا شعار لا بديل عن الفوز حيث يتطلع إلى الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني وتوسيع فجوة النقاط مع غريمه نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي سقط أمام مايوركا بهدف.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي خسر أمام ريال مايوركا اليوم بمنافسات الجولة ذاتها.

وقدم برشلونة مستويات مميزة منذ بداية الدوري حيث جمع 50 نقطة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وفاز معه الفريق في 16 مباراة وخسر في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وسجل الفريق 39 هدفا في حين تلقى مرماه 7 أهداف فقط.

اصابة بوسكيتس خلال مباراة برشلونة واشبيلية

مباراة برشلونة واشبيلية بدأت بخبر سيئ حيث شهدت إصابة بوسكيتس قائد برشلونة بعد تعرضه للعرقلة من المغربي يوسف النصيري ليخرج ويدخل بدلا منه اللاعب فرانس كيسيه.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية

قبل مباراة برشلونة واشبيلية توقع تشافي هيرنانديز معركة قوية مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة واشبيلية: أشعر بأننا الأقرب، ولكن عوضا عن ذلك مرشح بإمكانه الفوز باللقب.

وأضاف: الفوز بلقب الدوري أحد أهدافنا، نتنافس مع حامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا ومن الصعب بالنسبة لنا المنافسة على الألقاب مع منافس قوي.

وأوضح: لا زلت أرى مدريد فريقا قويا ،وعلينا أن نقاتل على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة أو قبل الأخيرة من الموسم.

المصدر / وكالات