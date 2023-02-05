شباب رفح يرفض قرار الاتحاد ويعلن خطواته القادمة

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي شباب رفح رفضه قرار اتحاد كرة القدم بمنع حضور الجمهور في المباريات المتبقية من الدوري الممتاز، جاء ذلك عقب انتهاء مجلس إدارة النادي من اجتماعه الطارئ الذي تداعى له عقب قرار الاتحاد.

وأكد شباب رفح على أن جماهيره لم ترتكب أي مخالفة بحق أي فريق منافس أو جماهيرهم، وأن حرمانهم من حضور مباريات الفريق في الجولات القادمة من الدوري الممتاز غير منطقي وليس له أي مبرر.

وأوضح النادي الرفحي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة رفضا للقرار، بداية من الطعن عليه لدى لجنة الاستئناف او التوجه للمحكمة الرياضية، وقد تصل الخطوات لتعليق مشاركة الفريق في الدوري الممتاز.

وقال شباب رفح أن سيبذل كل الجهود المتاحة وسيقدم اعتراضه على قرار الاتحاد للجنة الأولمبية وللمجلس الأعلى للشباب والرياضة، خاصة وأن القرار يعتبر ظالما له ولجماهيره.

المصدر / فلسطين أون لاين