نعيم: تصريحات محافظ أريحا المتعلّقة بمقاومة الاحتلال تكشف تدليس السلطة

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس الدكتور باسم نعيم، إن تصريحات محافظ أريحا والأغوار بشأن التصدّي لقوات الاحتلال، تشكّك في رواية السلطة حول وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأوضح نعيم في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تصريحات المحافظ جهاد أبو العسل لقناة "الجزيرة مباشر" أمس، تعبّر عن الموقف الرسمي للسلطة تجاه الاحتلال، وتشكّك في روايتها حول وقف التنسيق الأمني.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب لقاء رئيس السلطة بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، ووعده له بملاحقة المقاومين ومنع أي عمل مقاوم ضد الاحتلال.

وقال محافظ أريحا في ردّه على اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم "عقبة جبر" جنوبي أريحا أمس، بأنه "لا توجد تعليمات أو قرارات من السلطة بالتصدّي لقوات الاحتلال".

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر فجر أمس، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلّحة عنيفة مع المقاومين في المخيم، دون أن تحقّق هدفها من الاقتحام.

وبيّن نعيم أن "تصريحات المحافظ تؤكد أن السلطة تدلّس على شعبنا وتصرّح للجمهور بخلاف ما تتعهد به في الغرف المغلقة."

وطالب السلطة بالتراجع الفوري عن هذه السياسة، مشدّداً على أنها "أثبتت فشلها ولم تجلب لشعبنا إلا الكوارث على مدار 30 سنة منذ توقيع اتفاقية أوسلو المشؤومة".

ودعا السلطة كذلك إلى تبنّي خيارات شعبنا وفي القلب منها المقاومة الشاملة ودعم صموده ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا ومقدّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين