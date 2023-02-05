17 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

سجّلت المقاومة الفلسطينية 17 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال والمستوطنين في مناطق عدّة بالضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استهداف قوات الاحتلال بعبوتين ناسفتين، وتصدٍ لاعتداءين من المستوطنين، وتحطيم مركبة للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرّقة بالضفة.

ورشق الشباب الثائر، المستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا" بالحجارة، وحطّموا مركبة للمستوطنين برام الله، إضافة إلى اندلاع مواجهات بمخيم الجلزون تخلّلها إلقاء حجارة.

وتصدّى الشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين في قرية اللبن الغربي في رام الله، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القرية.

ونفّذ مقاومون في جنين عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال، الأولى وقعت عند حاجز الجلمة، والثانية في منطقة عجة وتخلّلها تفجير عبوات ناسفة ومواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جنين، وفجّروا عبوات ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات عدّة مع قوات الاحتلال، بينها مواجهات في بلدة عرابة.

وامتدّت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق عدّة بمحافظة قلقيلية، تركّزت عند المدخل الشمالي للمحافظة، وقرب الجدار العازل، وتخلّلها إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في منطقة المنية بمحافظة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين