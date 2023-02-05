قرار مفاجئ وغير متوقع من شباب رفح ردًّا على منع الجماهير

رفح/ وائل الحلبي:

يعقد مجلس إدارة نادي شباب رفح اجتماعًا طارئًا عقب قرار اتحاد كرة القدم بمنع الجمهور من حضور المباريات المتبقية من منافسات الدوري الممتاز.

وكشف مصدر موثوق أن شباب رفح يدرس حاليًّا الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي خلال الساعات القادمة، وطرح قرار عدم إكمال بطولة الدوري الممتاز وتعليق النشاط الرياضي احتجاجًا على قرار اتحاد كرة القدم.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي سيصدر بيانًا عقب انتهاء الجلسة، وسيتم الكشف عن خطوة دعوة الجمعية العمومية حال تم التوافق عليها مع نهاية الاجتماع.

وقال شباب رفح في تعقيب أولي على قرار الاتحاد عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "إن اتحاد كرة القدم يخضع لحملة الابتزاز والضغوطات خدمة لأندية معينة".

وأشار إلى أن إدارة النادي ستعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة الخطوات اللازمة، عقب قرار الاتحاد.