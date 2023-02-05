ماركو أسينسيو في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إن وكلاء الجناح الإسباني ماركو أسينسيو سيسافرون إلى لندن، لانتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي لنجم ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن ممثلي ماركو أسينسيو يتوجهون إلى لندن هذا الأسبوع لاستكشاف إمكانية الانتقال إلى إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصًا أن نجم ريال مدريد سيكون متاحًا للتوقيع على صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم وسط اهتمام من ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال وليفربول.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في يونيو/ حزيران ولم تتوصل المحادثات حول التجديد مع ريال مدريد إلى نتيجة إيجابية على الرغم من عرض النادي الملكي عقدًا مدته أربع سنوات للبقاء في سانتياغو برنابيو، لكن أسينسيو يريد تقييم الخيارات المتاحة أمامه.

وتشدد الصحيفة على أن الأولوية الأولى لأسينسيو الاستمرار مع ريال مدريد، لكنه حريص على تحقيق زيادة كبيرة في راتبه من جهة، ومن جهة أخرى يريد أن "يشعر بالأهمية" ويريد من المدير الفني كارلو أنشيلوتي منحه دقائق لعب أكثر والاعتماد عليه في المواسم المقبلة بشكل أكبر من الموسم الحالي حيث قضى معظم وقته جليس دكة البدلاء.

وتضيف الصحيفة أن موقف أسينسيو سيتم شرحه بطريقة أو بأخرى لإدارة النادي الملكي بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري، بواسطة وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز.

وأكملت الصحيفة أن ناديَي أرسنال وليفربول يراقبان ما ستؤول إليه المفاوضات، ولذلك دخلا في مناقشات مع ممثلي أسينسيو لمعرفة الفرص المتاحة بالانتقال إلى أحدهما، خصوصًا أن اللاعب أصبح متاحًا للتفاوض مع أي من الأندية التي يريدها منذ بداية العام الجاري.

وختمت الصحيفة بالتذكير أن أسينسيو خاض 260 مباراة وأحرز 53 هدفًا مع لوس بلانكوس منذ انضمامه للنادي في 2015 من مايوركا، ولكن مع عدم قدرة أنشيلوتي على منح اللاعب ضمانات بشأن وقت لعبه وعدم رغبة النادي في تقديم تنازلات في المفاوضات، قد يكون أسينسيو مستعدًا للابتعاد عن بطل إسبانيا بعد سبعة مواسم خاضها بقميص الفريق، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر / وكالات