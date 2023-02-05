نيران رشاشة تفعّل "الإنذار" في المستوطنات المحيطة بغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بدوي صفّارات الإنذار في مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة".

وأعلن جيش الاحتلال، تفعيل صفّارات الإنذار في مستوطنة سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، إصابة مستوطِنة، من سديروت بجروح طفيفة من جرّاء سقوطها في أثناء الهروب إلى الغرف المحصّنة.

وأشارت إلى أن "سبب تفعيل صفّارات الإنذار في سديروت، هو ناجم عن طلقات نارية من قطاع غزة".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يقول مستوطنو سديروت إنهم سمعوا رشقات نارية من سلاح ثقيل من داخل القطاع".

وأشارت "القناة 14" العبرية، إلى أنه "على ما يبدو أنها نيران سلاح ثقيل أطلقت من غزة وليس صاروخاً، أو أن الصفّارات انطلقت بسبب خلل فني".

كما قال مراسل صحيفة "معاريف" العبرية، إنه "بحسب التحقيقات الأولية، لم يتم إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" أنّ "القبة الحديدية فُعّلت في غلاف غزة بسبب طائرة مسيّرة نجحت في اختراق أجواء الغلاف، كانت مقبلة من غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين