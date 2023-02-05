المغازي يفوز على معن وينتظر مباراة اتحاد الدير وجماعي رفح

غزة/ وائل الحلبي:

حقّق خدمات المغازي الفوز على ضيفه شباب معن بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة في الجولة الـ16 من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

فوز المغازي جعل الفريق يعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 32 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد شباب معن عند 19 نقطة في المركز السادس.

ويدين المغازي بهذا الفوز للاعبه مصعب أبو سحلول الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (44).

وتختتم منافسات الجولة السادسة عشرة والأخيرة بلقاء اتحاد دير البلح وضيفه جماعي رفح على ملعب الدرة، والذي سيكون اللقاء الأهم بالنسبة لأصحاب الأرض وللمغازي الذي يترقّب هدية من الجماعي.

ويحتاج اتحاد الدير للفوز على جماعي رفح بأي نتيجة لضمان التأهل لدوري الدرجة الأولى، حيث يملك الفريق في رصيد 31 نقطة محتلًا المركز الثاني، لكن أي نتيجة أخرى غير الفوز ستجعل الفريق يفقد بطاقة التأهل لصالح المغازي الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة حال تساوي الفريقين بالنقاط.

وفي مباراة ثانية يستقبل القادسية ضيفه الرباط في مباراة لن تغيّر من مصير الرباط الذي هبط رسميًّا للدرجة الثالثة بعد توقّف رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع والأخير بعد خسارته من اتحاد الدير الأسبوع الماضي، ويملك القادسية في رصيده 15 نقطة في المركز السابع وسيبقى في نفس المركز حتى في حالة الفوز على الرباط.