اجتماعٌ مهمٌ "للجنة طوارئ الشتاء".. تعرّف إلى التفاصيل

عقدت لجنة الطوارئ الخاصة بإدارة ومواجهة الكوارث المحتملة خلال فصل الشتاء في وزارة الحكم المحلي، اجتماعًا طارئًا لمناقشة استعدادات وجهود المؤسسات الشريكة في مواجهة المنخفضات الحالية والقادمة.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة طوارئ الشتاء م. زهدي الغريز، وبحضور أعضاء اللجنة التي تشمل المؤسسات الشريكة.

وقال الغريز، إن التوقعات خلال 72 ساعة القادمة للحالة الجوية من الأرصاد الجوية المحلية والإقليمية والعالمية تنذر بقدوم منخفض شديد البرودة وذي كميات هطول كبيرة، مبيّنًا أنه قد تصل الرياح في منطقة بلاد الشام إلى 120 كم/س.

وأشار إلى أهمية نشر التعميمات بصورة دورية عبر وسائل الاعلام للمواطنين والتي تتمثل بضرورة البقاء في بيوتهم وخاصة الأطفال وكبار السن وذلك حين اشتداد الرياح ودخول ذروة المنخفض، إضافة إلى استخدام الإنارة الآمنة وتفقد مقابس الكهرباء.

وأضاف: "العمل على استخدام وسائل تدفئة آمنة وعدم استخدام الفحم العضوي في المناطق المغلقة، إضافة إلى تثبيت ألواح الأسبست والزينكو والطاقة الشمسية والتي تعتبر قنابل موقوتة"، مؤكدا ضرورة تعبئة خزانات المياه العالية لمنع سقوطها.

وشدّد رئيس لجنة طوارئ الشتاء على ضرورة تزويد ساعات ضخ مياه التغذية للبلديات لتعبئة خزانات مياه المواطنين لمنع سقوطها.

الأودية والشوارع

وأشار الى أهمية متابعة بلديات خان يونس ورفح ودير البلح لشارعي صلاح الدين والرشيد في نفوذ محافظاتهم لمنع أي حالات غرق للشارع بما يمنع الحركة المرورية، مشيرًا إلى ضرورة متابعة مضخات الصرف الصحي ومياه الأمطار ومياه التغذية والتأكد من عملها خلال المنخفض.

وفي معرض حديثه عن الأدوية، قال الغريز، إن كميات المياه الواردة من الداخل والمارة في مجرى الوادي والتي تخترق شارع صلاح الدين تحمل الكثير من الطمي والذي يسبّب حوادث مرورية ما بعد المنخفض نظرًا لانزلاق عجلات المركبات.

ولمواجهة ذلك أوصى بلديات القطاع المطلة على شارع صلاح الدين بالتخلّص السريع من الطمي والطين المتراكمين على الشارع.

أما فيما يخص الاستراحات على شاطئ البحر فقد أكد أهمية إشعار أصحاب الاستراحات بإغلاقها خلال المنخفض منعًا لحدوث أي خسائر في أرواح المستضافين.

اللوحات الإعلانية

ودعا الدفاع المدني إلى متابعة مدى سلامة اللوحات الاعلانية والأشجار العالية قبل وخلال المنخفض من خلال جولات تفتيشية وميدانية لفرق الطوارئ الخاصة به.

وأوصى الغريز سلطة الطاقة بتفعيل خطتها البديلة في تزويد النقاط الساخنة وخاصة برك تجميع مياه الأمطار ومضخات الصرف الصحي في حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيس وتحويل الخطوط وعمل اللازم.

كما أكد على تفعيل قنوات التواصل الساخن وخاصة الشرطة والدفاع المدني والبلديات ووزارة الأشغال في الطوارئ بما يحقّق تجاوز المنخفض القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين