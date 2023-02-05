قناة مجانية لبثّ مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية.. تعرّف إليها

زفّ محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، خبرًا سارًا للجماهير بشأن مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان في العاشرة من مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، في دور الأربعة لبطولة كأس العالم الأندية 2022 بالمغرب.

وتخطى الأهلي أوكلاند سيتي النيوزيلندي أولًا في الدور التمهيدي بالفوز 3-0، قبل انتصار صعب ومثير بهدف دون مقابل أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

وحصلت قناة "تايم سبورت" المصرية على حقوق نقل مباراة الأهلي وسياتل بشكل مجاني، عبر التردّد الأرضي.

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد المصرية إن "مباراة الأهلي وريال مدريد ستكون مذاعة عبر التردّد الأرضي أيضًا".

وشدّد: "سيكون من الصعب للغاية نقل المباراة عبر القنوات المصرية على "نايل سات"، كانت هناك تحرّكات بالفعل من أجل تلك الخطوة لكنها لم تُكلّل بالنجاح".

يُذكر أن نصف النهائي الآخر في البطولة يجمع بين الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي، في مباراة تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وتُختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية يوم السبت 11 فبراير/ شباط، بعد لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية.

المصدر / وكالات