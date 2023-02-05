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بكيرات: تحريض الاحتلال لن يفلح في إسكات الصوت المقدسي

05 فبراير 2023 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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أكد نائب مدير الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي وتحريضه لن يفلح في إسكات الصوت المقدسي.

وقال بكيرات في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الاحتلال يحرّض على الشخصيات المقدسيّة في محاولة لإبعاد أبناء شعبنا عنهم.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى لإسكات الصوت المقدسي، لفرض وقائع جديدة في القدس دون فضح ممارساته.

وأردف: "الشيخ عكرمة صبري يدافع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتغيير الواقع في مدينة القدس وتهجير المقدسيّين.

وبدأت وسائل إعلام عبرية صباح أمس السبت، حملة تحريض جديدة ضد الشيخ عكرمة صبري.

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ونشرت صحيفة معاريف في صفحتها الأولى تقريراً يستهدف خطيب الأقصى، ويدعو لاعتقاله في سجون الاحتلال.

وأكد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وعدم الرضوخ لحملة تحريض الاحتلال ووسائل إعلامه ضدّه.

وشدّد صبري على أن "غطرسة الاحتلال وتهديدات المتطرّفين لن تضعف موقفنا تجاه الأقصى".

وقال إن حملة التحريض ضدّنا متوقعة، وهي امتداد لحملات منظّمة تهدف لإبعادنا عن قضية الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال #الشيخ ناجح بكيرات #الشيخ عكرمة صبري

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