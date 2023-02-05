محكمة الاحتلال توافق على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري بالخليل

وافقت محكمة تابعة للاحتلال، اليوم الأحد، على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاماً)، منفذ عملية كريات أربع التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً جديداً بالموافقة على هدم منزل الشهيد الجعبري، الكائن في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة تابعة للاحتلال الاعتراض الذي قدّمته عائلة الشهيد محمد الجعبري، بخصوص هدم منزلها بالخليل.

وقال شقيق الشهيد آنذاك إن "محكمة الاحتلال رفضت الاعتراض الذي تقدّم به محامي العائلة، لوقف قرار هدم المنزل المكوّن من خمس طبقات، ويؤوي أسرة الشهيد، ووالديه، وأشقاءه وأسرهم".

يُشار إلى أن الشهيد محمد الجعبري تعرّض لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في 29 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.

اقرأ أيضًا: محللون: عملية الخليل أكدت فشل "كاسر الأمواج" وأمواج المقاومة تصل جنوب الضفة

وبعد يوم من تنفيذ العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدًا لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

وأغلقت قوات الاحتلال حينها مداخل مدينة الخليل كافَّة، والطريق المؤدّي إلى منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة " كريات أربع"، تزامناً مع اعتداء المستوطنين على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط المسجد الإبراهيمي وسط المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين