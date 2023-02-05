مايوركا يهزم ريال مدريد ويقدم هدية لبرشلونة

قدم ريال مايوركا خدمة إلى برشلونة المتصدر بفوزه على غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد 1-صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط ريال خارج أرضه بالنيران الصديقة بهدف مدافعه ناتشو (13)، في مباراة أهدر خلالها لاعب جناحه المهاجم ماركو أسنسيو ركلة جزاء صدها حارس مايوركا الصربي بريدراغ رايكوفيتش (60).

وفشل النادي الملكي الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم في تقليص الفارق إلى نقطتين قبل ساعات من مباراة برشلونة المتصدر أمام ضيفه إشبيلية، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وتقدم مايوركا الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام قادش صفر-2 في المرحلة السابقة للمركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وتوالت لعنة الاصابات في صفوف ريال، إذ أصيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في فخذه أثناء فترة الإحماء، ليحلّ الأوكراني أندري لونين بدلاً منه بين الخشبات الثلاث.

وانضم كورتوا إلى لائحة طويلة من المصابين في نادي العاصمة المفتقد لجهود مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، بعد تعرضه لاصابة بفخذه، على غرار زميله المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

وأصيب بنزيمة خلال المباراة الاخيرة التي فاز بها "ميرينغي" على فالنسيا 2-صفر ليخرج في الدقيقة 60 متجها مباشرة الى غرف الملابس، فيما خرج ميليتاو في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل لينو في الدقيقة 36.

كما أعلن الميرينغي السبت إصابة لاعب وسطه البلجيكي إدين هازار في ركبته اليسرى، فيما اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لوضع تشكيلة غاب عنها أيضاً الفرنسي فيرلان مندي ولوكاس فاسكيس للسبب ذاته، وأجلس الالماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء للراحة قبل 3 أيام من المواجهة المنتظرة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

لم تكد تمضي 13 دقيقة على صافرة البداية، حتى افتتح مايوركا التسجيل بالنيران الصديقة بعدما دفع داني رودريغيس مدافع ريال ناتشو (33 عاماً) لارتكاب خطأ وهز شباك حارسه.

وتوالت خيبة النادي الملكي اذ أهدر أسنسيو ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما أعاق رايكوفيتش المهاجم البرازيلي فينيسيوس جورنيور داخل المنطقة، إلاّ أن حارس العرين عوض خطأه بتصديه لتسديدة الاسباني (59).

ودفع أنشيلوتي بالثلاثي مودريتش وكروس والمهاجم الدومينيكاني ماريانو دياس لتنشيط خطوط الفريق، فكاد الأخير يخطف التعادل إلا أن كرته مرت فوق المرمى (87)، على وقع ضغط هائل في أخطر الفرص من رأسية المدافع الالماني أنتونيو روديغر لم تثمر هدفاً (90+8).

ويلعب لاحقاً، جيرونا مع فالنسيا، وريال سوسييداد مع بلد الوليد. فيما تختتم المنافسات الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع ألميريا.

المصدر / وكالات