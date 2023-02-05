قوات الاحتلال تعتقل المطارد بلال البرغوثي شمال رام الله

اعتقلت قوات خاصة تابعة لقوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، شابًّا من بلدة "بيت ريما" شمالي غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من "المستعربين" التابعة للاحتلال تسلّلت إلى البلدة بسيارة مدنية، وداهمت مقهى وسطها، واعتقلت المطارد بلال البرغوثي (21 عاماً).

وأوضحت أن الاحتلال عزّز من وجوده عند النقطة العسكرية شرقي قرية "النبي صالح" المجاورة، لحظة اقتحام القوات الخاصة للبلدة.

يُذكر أن الاحتلال يلاحق البرغوثي منذ عدّة أسابيع، وداهم منزله أكثر من مرة واعتقل والده وشقيقه وأبناء عمه كوسيلة ضغط ليسلّم نفسه.

وتشنُّ قوات الاحتلال بشكل يومي، عمليات دهم وتفتيش في مدن الضفة الغربية، وتعتقل العديد من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين