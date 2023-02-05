"الدفاع المدني" يستأنف إصدار تصاريح محطات الوقود والمخابز

أعلنت إدارة الأمن والسلامة التابعة لمديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن استئناف إصدار التصاريح الخاصة بمحطات الوقود والمخابز، وذلك بعد تعليقها مؤقتاً خلال الفترة الماضية.

وأوضحت إدارة الأمن والسلامة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب عمل تلك المنشآت وفق نظام جديد يتناسب مع الواقع في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن قراراها جاء وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوع الماضي، التي أقرّت "النظام المحدّث لعمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة"، والذي بموجبه سيتم إعادة منح التصاريح الخاصة بمحطات الوقود والمخابز وفق بروتوكول خاص بذلك.

بدوره، قال المقدّم محمد المغيّر مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني، إن منح التراخيص اللازمة لإنشاء محطات المخابز ومحطات الوقود وفق النظام الجديد، يأتي بهدف ضمان اتخاذ أفضل معايير الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والعاملين في تلك المنشآت.

وأوضح المغيّر، في تصريح صحفي، أنه تمت مراعاة جميع معايير السلامة، وبما يتناسب مع المؤثّرات الخارجية للمنشآت كالبيئة المكانية، والتغير السكاني.

وأكد أنه يتم استصدار تصاريح السلامة للمخابز ومحطات الوقود من خلال أقسام الأمن والسلامة في المديريات بجميع محافظات غزة، وفي مكتب الإدارة الرئيس غرب مدينة غزة بجوار ميناء الصيادين.

يُشار إلى أن اللجنة الرئيسة لإجراءات الأمن والسلامة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من اللقاءات والورش مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومجموعة من الاستشاريّين والمهندسين ذوي الاختصاص؛ للوصول إلى جملة من المعايير والضوابط التي تحكم عمل هذه المنشآت وفق إجراءات السلامة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين