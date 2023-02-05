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حماس تدين اعتقال عدنان وتدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

05 فبراير 2023 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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دانت حركة حماس اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، وشخصيات قيادية أخرى في الحركة.

وأكد الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن اعتقالات الاحتلال محاولة يائسة لإخماد حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة.

ودعا أبناء شعبنا وقواه الحية إلى مزيد من حالة الاشتباك مع العدو، دفاعاً عن أرضنا ومقدّساتنا.

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واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشيخ عدنان من منزله الواقع جنوب جنين، كما اعتقلت عددًا من الشبان من أنحاء عدّة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنين #الجهاد الاسلامي #الشيخ خضر عدنان

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