الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الـ18 في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن اتحاد كرة القدم استكمال مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة الـ18، بعد تأجيلها لمدة أسبوع في ظل حالة التوتر الجماهيري التي سادت في الشارع الرياضي، قبل أن يقرّر استئناف المباريات بدون حضور الجمهور.

ومن المقرّر أن تنطلق مباريات الجولة الـ18 يوم الجمعة القادم بإقامة مباراة واحدة تجمع الهلال وشباب الزوايدة على ملعب فلسطين، وتتواصل المباريات يوم السبت القادم وتقام مباراة واحدة تجمع خدمات رفح وضيفه شباب جباليا على ملعب رفح.

وتُقام ثلاث مباريات يوم الأحد القادم حيث يلتقي شباب رفح وشباب خان يونس على ملعب رفح، ويستقبل اتحاد خان يونس ضيفه خدمات النصيرات على ملعب خان يونس، وفي نفس اليوم يلتقي الصداقة واتحاد بيت حانون على ملعب فلسطين.

ومن المقرّر أن تختتم مباريات الجولة يوم الإثنين القادم بلقاء يجمع غزة الرياضي والشجاعية على ملعب فلسطين.