الأردن: قانون لحماية القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إنّ بلاده طرحت على وزراء الإعلام العرب، مشروع قانون لحماية القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية.

جاء ذلك خلال افتتاح الشبول، اليوم الأحد، لفعاليات الدورة الثامنة من "ملتقى قادة الإعلام العربي" في الأردن، بتنظيم من "الملتقى الإعلامي العربي" وقطاع الإعلام في الجامعة العربية.

وأشار الشبول إلى أنّ "مشروع القانون يتضمن حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، إضافة إلى حماية الأطفال والناشئة ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية".

وبيّن أنّ هذا المشروع عمّم على الدول العربية في إطار التوجه الإستراتيجي لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاطي مع الشركات الرقمية العالمية، على أن يعرض خلال الشهر المقبل على اللجنة الدائمة للإعلام العربي و المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام في دولة الكويت.

من جهته، قال الأمين العام لهيئة "الملتقى الإعلامي العربي"، الكويتي ماضي الخميس، إنّ "فكرة الملتقى جاءت من الحاجة للحوار بين المسؤولين وقادة المؤسسات الإعلامية العربية حول واقع الإعلام العربي ومستقبله".

المصدر / وكالات