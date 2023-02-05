الزراعة بغزّة: نسبة هطول الأمطار منذ بداية العام بلغت 57%

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزّة، أدهم البسيوني، اليوم الأحد، أنّ كميات الأمطار التي هطلت على القطاع منذ بداية العام الحالي، بلغت 57% من إجمالي معدل الهطول في كافة المحافظات.

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وقال خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية: إنّ "المنخفضات الجوية خلال الأيام الماضية كانت هادئة وماطرة، وجرى بعض الأضرار في ممتلكات المزارعين لكنها محدودة"، مشيرًا إلى أنّ عدد الأيام الماطرة لموسم هذا العام حتى اللحظة بلغت حوالي 19 يومًا، مقارنةً بالعام الماضي 28 يومًا في مثل هذه الأوقات.

وأضاف: إنّ "الموسم المطري حتى اللحظة لم نخش منه ونسأل الله أن يكون قادم الأيام فيه الخير الوفير".

المصدر / فلسطين أون لاين