الشرطة تُوقف مُطلقًا للنار بشجار عائلي وتصادر سلاحه

أوقف مركز شرطة الشجاعية مواطنًا على خلفية قيامه بإطلاق النار خلال شجار عائلي.

وأوضح مفتش تحقيق مركز شرطة الشجاعية، الرائد إياد دياب، أنّ قسم التحقيق أوقف المشتبه به "أ. ج" على خلفية قيامه بإطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته بقدمة خلال الشجار.

وأشار دياب إلى أنه تم مصادرة السلاح المستخدم وإحالة ملف القضية والمتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الشرطة أصدرت تعليمات مشددة بحقّ مطلقي النار خارج إطار القانون؛ حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي وحماية لأرواح المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين