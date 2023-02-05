الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

محمد زقوت

يترقب العديد من الأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الأيام موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2023.

وصرّح وزير التنمية الاجتماعية بسلطة رام الله أحمد مجدلاني، في وقت سابق، قبيل صرف الدفعة السابقة في شهر 10/2021، أنَّ عدد الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية بلغ حوالي 116 ألف أسرة، منها 80 ألفًا في قطاع غزة والباقي في محافظات الضفة الغربية، وتُقدَّر قيمة الدفعة لهذه الأسرة حوالي 133 مليون شيكل.

ولفت الوزير أنَّ حصة القطاع من الدفعة المالية للأسر المستورة والمتعففة تبلغ 93 مليون شيكل، الحصة المتبقية للأسر في الضفة، ومن المعلوم أنّه منذ عام 2020 وحتى أواخر شهر 2021، توقفت الوزارة عن صرف أيّ دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لهذه الأسر المستورة والمتعففة خلال هذه الفترة من الزمن.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 المحتمل

صرّح المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون في تصريح صحفي "أنّ موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة والمستورة في موعدها موضحًا، أنّ هذا الوقت هو التوقيت الطبيعي لصرفها.

وكشف شادي عثمان مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، أنّ الاتحاد الأوروبي سلّم حكومة محمد اشتية برام الله الأموال المخصصة لصرف الدفعة الجديدة والأولى لعام 2023 من شيكات التنمية الاجتماعية قبل حوالي شهر من الآن.

ومن المحتمل وِفق قول "عثمان" أن يكون موعد صرف هذه الدفعة لهذا العام للأسر المتعففة خلال شهر فبراير/ شباط الحالي، بعد صرف رواتب موظفي سلطة رام الله مباشرة.

وبيّن "عثمان" أنّ الاتحاد الأوروبي يساهم بنصف قيمة الدفعة المخصصة لمساعدة الأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتكفل حكومة اشتية بالمساهمة بالنصف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين