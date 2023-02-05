تكريم ناشط كويتي بعد توزيعه وجبات غذائية على روح الشهيد خيري علقم

كرّم مجلس الأمة الكويتي يكرم ناشطًا كويتيًا لمواقفه المؤيدة والداعمة لفلسطين وبعد توزيعه وجبات غذائية على روح الشهيد خيري علقم.

وفي مقطع مسجل قال المواطن الكويتي المُكرّم، إنّ ما فعله لم يبحث عبره عن أيّ شكر، لكن ما تعلمه في الطفولة بالمدارس والمساجد والمجتمع بأنّ القضية الفلسطينية حق، وحقٌّ ليس للفلسطيني فقط بل للمسلمين والعرب".

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وأضاف الناشط الكويتي: "سمعنا عن مجزرة جنين، وكانت أخبار مؤثرة علينا، وبعدها سمعنا عن الشهيد خيري علقم، أخذ حقّ الشهداء، العشرة بل بزيادة ونصف، فرحت، فرأيتُ العالم يوزع الحلويات فقلت أنّ ذلك ما يصير".

وختم حديثه بالقول: "وزَّعت الوجبات والحلويات ونأمل أن نُوزّع حلويات التحرير".

المصدر / فلسطين أون لاين