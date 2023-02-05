فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأوقاف" تستعرض تجهيزاتها لموسم الحج 2023

الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

تكريم ناشط كويتي بعد توزيعه وجبات غذائية على روح الشهيد خيري علقم

تفاصيل إنجاز مباحث الجرائم الإلكترونية 3 قضايا نصب واحتيال

"منتدى الإعلاميين" يدين إغلاق "فيسبوك" صفحة "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"

المرور: 9 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

ثابت: الاحتلال يحرم 40 بالمئة من مرضى السرطان بغزة العلاج بالخارج

وزارة الأسرى تدين الاعتداء الهمجي لمنزل الأسير وليد دقة

مرابطون في وجه الاقتحامات.. عنوان الدفاع عن المسجد الأقصى

وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف

تكريم ناشط كويتي بعد توزيعه وجبات غذائية على روح الشهيد خيري علقم

05 فبراير 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
...
تكريم ناشط كويتي بعد توزيعه وجبات غذائية على روح الشهيد خيري علقم

كرّم مجلس الأمة الكويتي يكرم ناشطًا كويتيًا لمواقفه المؤيدة والداعمة لفلسطين وبعد توزيعه وجبات غذائية على روح الشهيد خيري علقم.

وفي مقطع مسجل قال المواطن الكويتي المُكرّم، إنّ ما فعله لم يبحث عبره عن أيّ شكر، لكن ما تعلمه في الطفولة بالمدارس والمساجد والمجتمع بأنّ القضية الفلسطينية حق، وحقٌّ ليس للفلسطيني فقط بل للمسلمين والعرب".

اقرأ أيضًا: من هو الشهيد خيري علقم وآخر ما كتبه على فيسبوك؟

وأضاف الناشط الكويتي: "سمعنا عن مجزرة جنين، وكانت أخبار مؤثرة علينا، وبعدها سمعنا عن الشهيد خيري علقم، أخذ حقّ الشهداء، العشرة بل بزيادة ونصف، فرحت، فرأيتُ العالم يوزع الحلويات فقلت أنّ ذلك ما يصير".

وختم حديثه بالقول: "وزَّعت الوجبات والحلويات ونأمل أن نُوزّع حلويات التحرير".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#خيري علقم #الشهيد خيري علقم #تكريم ناشط كويتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة