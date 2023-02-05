تفاصيل إنجاز مباحث الجرائم الإلكترونية 3 قضايا نصب واحتيال

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة، ثلاث قضايا نصب واحتيال لمواطنين خارج غزة، من خلال التواصل معهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجرائم الإلكترونية بمباحث غزة أنها أنجزت شكوى نصب وابتزاز تعرضت لها مواطنةٌ من دولة الإمارات، بعد تقديمها شكوى تفيد بقيام مجهول بالنصب والاحتيال عليها، وابتزازاها عبر منصة الفيس بوك.

وبيّنت الجرائم الإلكترونية أنه وبعد البحث والتحري والمتابعة، وقع الاشتباه على (ي، ن)، وبعد استدعائه واستجوابه، أقرّ بانتحاله اسم مواطن من الإمارات، وابتزازه المشتكية واستلام حوالات مالية بقيمة 7 آلاف دولار، مقابل عدم نشره لمحادثات وصور خاصة بالمشتكية.

كما أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة قضيتي نصب واحتيال تعرض لها مواطنين في مدينتي غزة والخليل، بقيمة 1500 دينار و2800 شيكل على حدٍ سواء.

وذكرت "الجرائم الإلكترونية" أنها تلقت شكوى من المواطن "أ. ح" من مدينة الخليل، مفادها قيام مجهول بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ 2800 شيكل.

وفي تفصيل القضية، أشارت إلى البحث والتحري والمتابعة التي أدت إلى الاشتباه بالمدعو (ث. ش)، وباستدعائه واستجوابه أقر بما هو منسوب اليه، وعليه تم إحالته وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وأفادت الجرائم الإلكترونية إلى إنجاز شكوى المواطن (ن. خ)، والتي مفادها قيام مجهول بتهديده وابتزازه عبر منصة الفيس بوك، وذلك نظير دفعه لمبلغ 1500 دينار.

ولفتت إلى أنه بالبحث والمتابعة الفنية، تم الاشتباه بالمدعو (ع. ع)، وباستدعائه واستجوابه، أقر بابتزازه المشتكي والمطالبة بتحويل المبلغ المذكور نظير عدم نشره للمحادثات والصور.

وأشارت الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة إلى تحريز الأجهزة المستخدمة في الواقعة وإحالة المشتبه بهم وملف القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصول

المصدر / فلسطين أون لاين