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بعد معاناة طويلة مع المرض

وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف

05 فبراير 2023 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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رئيس باكستان السابق برويز مشرف

توفي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عن 79 عامًا الأحد في دبي بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني في بيان صدر في إسلام أباد.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب: "إنّ كبار القادة العسكريين يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف"، مضيفًا:" رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".

وذكرت وسائل إعلام ومسؤول كبير لوكالة فرانس برس، أنّ الجنرال مشرف توفي في أحد مستشفيات دبي صباح الأحد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، لفرانس برس :" يمكنني أن أؤكد أنّ الجنرال الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة في دبي هذا الصباح".

واستولى مشرف على السلطة في 1999 في انقلاب أبيض بعدما حاول رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف إقالته من منصب قائد الجيش حيث عيّنه قبل عام على الرغم من وجود ضباط برتب أعلى.

وخلال حكمه الذي دام سبع سنوات، أشرف على مرحلة من النمو الاقتصادي ونجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل.

المصدر / وكالات
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#دبي #باكستان #نواز شريف #الجيش الباكستاني #برويز مشرف #انقلاب أبيض

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