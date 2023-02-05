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خدمة جديدة في "واتساب" محط اهتمام كثر

05 فبراير 2023 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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خدمة جديدة في "واتساب" محط اهتمام كثر

بدأ تطبيق التواصل الفوري "واتساب" في اختبار ميزة جديدة، محط اهتمام الجميع، وهي وتستخدم منذ أمد بعيد في شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين بإيجاد الرسائل المهمة في الدردشات، فيما ستدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ في التحديث الجديد للتطبيق.

وفي التفاصيل، في حال قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة في الدردشة مع مستخدم آخر أو داخل مجموعة، وكان المستخدم الآخر يستعمل نسخة قديمة من التطبيق، فإنه لن يرى الرسالة المثبتة، وعوضا عن ذلك ستظهر أمامه رسالة تقول له إن "أحدهم قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب".

وتساعد الخدمة الجديدة في تحسين التنظيم في المجموعات، التي يصعب فيها تتتبع الرسائل خاصة من كان عدد المشتركين فيها كبيرًا.

ويمكن أن تكون الرسائل المثبتة، مثل تنبيه مهم إلى أعضاء المجموعة، يريد المشرفون عليها بقاءه لمدة طويلة، بحيث لا يختفي تحت جبل الرسائل المتراكمة من المستخدمين.

وخدمة الرسالة المثبتة موجودة منذ وقت طويل في تطبيق التواصل الفوري المنافس "تلغرام"، كما أنها جزء أساسي في منصات شبكات التواصل مثل فيسبوك وتويتر.

المصدر / وكالات
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