طيار (إسرائيلي) سابق يدعو لاغتيال نتنياهو

دعا الطيار الإسرائيلي زئيف راز، الذي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981، إلى اغتيال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال واصل تنفيذ خطة الإصلاح في الجهاز القضائي وتقويض المحكمة العليا.

وقال في تغريدة كتبها راز، وهو أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو: "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم"، والتي أثارت ردود أفعال في الساحة السياسية، حيث قال حزب الليكود في بيان له: "التحريض ضد رئيس الحكومة نتنياهو يتخطى ذروة الجنون".

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وأضاف الليكود في بيانه: "لقد صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء، يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد نتنياهو والوزراء".

وعقب ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال بيانا أعلنت فيه أن المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي قرر، بعد "زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة"، أن أي منشور "من هذا النوع" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.

وأضاف البيان: "لن تتسامح السلطات مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير، وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده".

بدوره، أدان رئيس المعارضة يائير لابيد، التهديد باغتيال نتنياهو، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "أدعو كل محبي البلاد إلى التظاهر والاحتجاج والنزول إلى الشوارع، لكن حافظوا على القانون، لا تقودوا إلى العنف".

وأتت تغريدة الطيار الاحتياط في سلاح الجو، قبيل انطلاق الاحتجاجات، مساء أمس السبت، حيث تظاهر عشرات آلاف في (تل أبيب) ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو (إصلاح) جهاز القضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا.

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وأعلن وزير ما يسمى (القضاء الإسرائيلي) ياريف ليفين، عن خطته (لإصلاح) جهاز القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع نتنياهو عنها بالقول إنها "تهدف لإعادة التوزان بين السلطات".

وتهدف خطة ليفين المثيرة للجدل، إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات وصلاحيات المحكمة العليا.