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المصارع اليمني إبراهيم الشبامي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية

05 فبراير 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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المصارع اليمني إبراهيم الشبامي

أكد المصارع اليمني إبراهيم الشبامي دعمه للقضية الفلسطينية وذلك بعد انسحابه من بطولة "الجائزة الكبرى الفرنسية" بعد أن أوقعته القرعة لمواجهة لاعب إسرائيلي، رغم أن المشاركة في البطولة فرصة كبيرة لكن حب فلسطين سيد الموقف.

وذكر الشبامي في تصريحات صحفية: "قضية فلسطين قضيتنا وأنا حاولت بقدر المستطاع أن أقدّم شيئاً للأمة الإسلامية وللقضية في ظلّ الوضع الراهن الذي يحدث فيه، في بعض الدول العربية والتشتّت الذي يحدث في دول الإسلام".

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يُذكر أن المصارع اليمني إبراهيم الشبامي انسحب في 23 يناير الماضي من بطولة "الجائزة الكبرى" في فرنسا بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعب كيان الاحتلال الإسرائيلي "دانيل بوبوف"، إذ أنها ليست المرة الأولى لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي حتى لو كلّف الأمر الانسحاب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القضية الفلسطينية #التطبيع #إبراهيم الشبامي #لاعب يمني

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