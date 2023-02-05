الغريز لـ"فلسطين": مشاريع الصرف الصحي في غزة تشهد نقلة نوعية

غزة/ رامي رمانة:

يشهد قطاع غزة، ذو البقعة الجغرافية المزدحمة بأكثر من مليوني نسمة في مساحة ضيقة من الأرض، نقلة نوعية بمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، إذ باتت تعالج أكثر 111 ألف متر مكعب يوميًّا، كما يقول المدير العام للمشاريع في وزارة الحكم المحلي م. زهدي الغريز.

ويدرج الغريز، في حديث مع صحيفة "فلسطين"، محطات الصرف الصحي المركزية المنشئة حديثًا ضمن البرنامج الاستراتيجي لتحسين قطاع المياه في قطاع غزة.

ويقول الغريز: إن هذه المحطات مصممة بتكنولوجيا حديثة تضمن كفاءة معالجة عالية تسمح بترشيح المياه وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة بهدف تقليل استنزاف المياه الجوفية.

ويبيّن أن كبرى هذه المحطات، هي محطة معالجة الصرف الصحي المقامة شرق البريج بقدرة (60) ألف متر مكعب يوميًّا.

ويوضح أنه جرى التشغيل التجريبي للمحطة في سبتمبر 2019، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت (86.6) مليون يورو بتمويل من بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KfW).

وينبه إلى أن المشروع له مراحل عدَّة، أنجزت مرحلته الأولى بإنشاء محطة المعالجة القادرة على معالجة (60 ألف) متر مكعب من المياه العادمة لتجميع المياه من المحافظة الوسطى ومدينة غزة على أن يتم خلال عام 2025 البدء في المرحلة الثانية من المشروع بتوسعة المحطة لتصل إلى (120) ألف متر مكعب يوميًّا.

ويشير الغريز إلى أنه مع إنجاز المرحلة الثانية، سيتم نقل ومعالجة كل مياه الصرف الصحي من مدينة غزة في المحطة المركزية والبدء في إغلاق محطة الشيخ عجلين، منبهًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خلايا شمسية بقدرة (3.5) ميغاوات لتغذية المحطة وربط محطات ضخ مياه الصرف الصحي المحاذية لوادي غزة بشبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطة المعالجة المركزية شرق البريج.

وتطرق الغريز إلى المحطة الثانية، وهي محطة المعالجة المركزية في الشمال (NGEST) إذ تم الانتهاء من تنفيذها في مارس 2018، وجرى توقيع عقد مع إحدى شركات المقاولات لتشغيلها مدة سنتين حتى شهر فبراير 2020.

ويفيد المسؤول الحكومي بالانتهاء من التشغيل التجريبي وتسليم المحطة لسلطة المياه لتقوم بتشغيلها لمدة سنتين من خلال دعم البنك الدولي إلى حين نقل مسؤولية تشغيلها بالكامل لمصلحة مياه بلديات الساحل وإبرام اتفاقيات التشغيل اللازمة مع البلديات المستفيدة.

ويضيف الغريز أن المحطة الثالثة هي محطة خانيونس المركزية، تم إنشاء المرحلة الأولى منها بقدرة (26500) متر مكعب يوميًا لخدمة سكان مدينة خانيونس وجزء من القرى الشرقية للمدينة.

وجرى تشغيل هذه المحطة نهاية عام 2019، حيث يتم ترشيح ما يقارب (9) ملايين متر مكعب من المياه المعالجة سنويا لإعادة استخدامها في أغراض الزراعة أو ترشيحها للمياه الجوفية، بحسب الغريز الذي ينبه إلى أنه يتم حاليا العمل على تزويد المحطة بألواح شمسية لتوليد الطاقة بقدرة (8) ميغاوات.

ويلفت الغريز الانتباه إلى وجود أحواض معالجة مؤقتة في بعض المناطق يتم ضخ مياه الصرف الصحي إليها لتعالج جزئيًّا ثم تضخ نحو البحر.