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5 فبراير في أحداث ذاكرة فلسطين

05 فبراير 2023 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
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5 فبراير في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد الخامس من فبراير/ شباط، العديد من الأحداث السياسية والعلمية التي يضع "" أبرزها لكم في نقاط:

  • 1887 الدولة العثمانية تدشن الغواصة عبد المجيد التي كانت من قبل تحمل اسم "تحت البحر"، وتدخلها ضمن أسطولها الحربي، وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها العثمانيون الغواصة.
  • 1958 اختيار جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة التي تضم مصر وسوريا.
  • 1962 الرئيس شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.
  • 1974 مركبة الفضاء (أبولو (14) تهبط على سطح القمر.
  • 1980 مجلس الشعب المصري بناء على طلب السادات يلغي المقاطعة الاقتصادية للكيان العبري.
  • 1982 تفجير سيارة ملغومة بجوار مركز أبحاث منظمة التحرير في بيروت أسفرت عن مقتل (20) وجرح (136) وتدمير المركز، وحرق محتوياته.
  • 2004 اغتالت قوات الاحتلال عبد الناصر أبو شوقة قائد لواء الوسطى في كتائب القسام.
  • 2006 قوات الاحتلال تغتال المهندس الشهيد عدنان محمد بستان - أبو جندل القيادي البارز في سرايا القدس ومهندس صواريخ القدس.
  • 2006 استشهاد ثلاثة من عناصر كتائب شهداء الأقصى وإصابة ثمانية في غارة شنتها مروحية صهيونية، وكما استهدفت المروحية بثلاثة صواريخ نادي الشمس في مدينة غزة.
  • 2008 قصف صاروخي لكتائب القسام على مستوطنة اسديروت" يسفر عن إصابات.
المصدر / فلسطين أون لاين
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