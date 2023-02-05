5 فبراير في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد الخامس من فبراير/ شباط، العديد من الأحداث السياسية والعلمية التي يضع "" أبرزها لكم في نقاط:
- 1887 الدولة العثمانية تدشن الغواصة عبد المجيد التي كانت من قبل تحمل اسم "تحت البحر"، وتدخلها ضمن أسطولها الحربي، وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها العثمانيون الغواصة.
- 1958 اختيار جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة التي تضم مصر وسوريا.
- 1962 الرئيس شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.
- 1974 مركبة الفضاء (أبولو (14) تهبط على سطح القمر.
- 1980 مجلس الشعب المصري بناء على طلب السادات يلغي المقاطعة الاقتصادية للكيان العبري.
- 1982 تفجير سيارة ملغومة بجوار مركز أبحاث منظمة التحرير في بيروت أسفرت عن مقتل (20) وجرح (136) وتدمير المركز، وحرق محتوياته.
- 2004 اغتالت قوات الاحتلال عبد الناصر أبو شوقة قائد لواء الوسطى في كتائب القسام.
- 2006 قوات الاحتلال تغتال المهندس الشهيد عدنان محمد بستان - أبو جندل القيادي البارز في سرايا القدس ومهندس صواريخ القدس.
- 2006 استشهاد ثلاثة من عناصر كتائب شهداء الأقصى وإصابة ثمانية في غارة شنتها مروحية صهيونية، وكما استهدفت المروحية بثلاثة صواريخ نادي الشمس في مدينة غزة.
- 2008 قصف صاروخي لكتائب القسام على مستوطنة اسديروت" يسفر عن إصابات.
المصدر / فلسطين أون لاين