5 فبراير في أحداث ذاكرة فلسطين

1887 الدولة العثمانية تدشن الغواصة عبد المجيد التي كانت من قبل تحمل اسم "تحت البحر"، وتدخلها ضمن أسطولها الحربي، وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها العثمانيون الغواصة.