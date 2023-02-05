نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

"لن أسامح أي أحد في هذه السلطة من كبيرها حتى صغيرها إذا أُصيب ابني بضرر بعد إضرابه عن الطعام والشراب وتدهور حالته الصحية". بهذه الكلمات بدأت أم قيس علاوي، الحديث عن أخبار نجلها "محمد" المعتقل السياسي في سجون السلطة.

وقالت علاوي إنّ السلطة تعتقل نجلها "محمد" على خلفية سياسية والقيام بـ"أعمال وطنية ترفع الرأس".

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وأوضحت لصحيفة "فلسطين" أنّ نجلها يعاني ظروفًا اعتقاليةً سيئة للغاية في سجون السلطة، دفعته مؤخرًا للإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ظروف اعتقاله.

وذكرت أنّ نجلها "محمد" علّق إضرابه الذي دام 6 أيام، الخميس الماضي، إزاء تراجع حالته الصحية وإصابته بصداع وآلام شديدة في جسده.

وعبّرت عن أسفها من اعتقال السلطة نجلها على قضية سياسية ووطنية، وحرمانه من المشاركة في وداع جدته (أم والده) وجدته (أم والدته) أو المشاركة في مراسم التشييع على الرغم من التدخلات والوساطات الكبيرة.

وأوضحت أن ظروف الاعتقال السيئة تسببت لنجلها بنقص في البروتين وتضخم في الأصابع، كما أنه يشكو من آلام في اليدين والمفاصل.

وحذرت الوالدة من أنّ نجلها مُعرّض لانتكاسة صحية في أيّ لحظة من جراء معاناته الصحية من آلام في الكلى والمعدة وأنحاء جسده.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة، علاوي، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية سياسية.

واستنكر والد المعتقل سياسة المماطلة التي تتعمد السلطة اتباعها تجاه أهالي المعتقلين السياسيين.

وأوضح الأب لصحيفة "فلسطين" أنّ نجله "محمد" يعاني آلامًا شديدة في الكلى ومعرض للإصابة بمرض الفشل الكلوي، ووضعه الصحي خطير.

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وقال: "في كل زيارة أذهب بها إلى (محمد) في سجن أريحا، يؤكد لي الضباط أنه سيتم الإفراج عنه في القريب العاجل، لكن لا يتم الإيفاء بتلك الوعود".

وناشد الوالد المنظمات الحقوقية الضغط على السلطة من أجل الإفراج عن نجله المعتقل منذ أكثر من 150 يومًا.

من جهته، أكد عضو فريق "محامون من أجل العدالة" ظافر الصعايدة، أنّ علاوي دخل شهره السادس في الاعتقال، مشيرًا إلى أنّ السلطة ترفض الإفراج عنه وتبرر استمرار اعتقاله بأنه على ذمة المحافظ.

وأفاد الصعايدة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، بأنّ المحكمة وجهت لـ"علاوي" تهمًا تتعلق بجمع أموال، ولكن لم يتم إثبات ذلك، وتُواصل اعتقاله على "ذمة المحافظ".

ونبّه على أنّ آخر مرة التقى فيها فريق "محامون من أجل العدالة" بالمعتقل السياسي علاوي، كانت في شهر ديسمبر، آملًا زيارته في أقرب وقت لمعرفة حالته الصحية.