مواجهات واعتقالات واشتباكات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، اعتقل خلالها عددا من المواطنين.

وفي السياق تواصلت المواجهات الليلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبعض المناطق، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم، بين مجموعات مقاومة وقوات الاحتلال، في محافظة جنين بالضفة الغربية.

وفي ظل حالة اشتباك المقاومة مع قوات الاحتلال، دفع الأخير بتعزيزات عسكرية تجاه جنين ومخيمها.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في محافظات الضفة، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والعبث بمحتويات منازلهم.

ووفق نادي الأسير فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلالها اقتحامها للمناطق الفلسطينية، عددا من المواطنين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

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وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر عدنان، بعد اقتحام منزله في بلدة عرابة.

كما اعتقلت القوات الشاب خالد غوادوة من بلدة بير الباشا، فيما اقتحمت القوات بلدات برقين، ويعبد، وقباطية قضاء جنين.

ووفق مصادر محلية اعتدت قوات الاحتلال على القيادي عدنان بشكل وحشي أثناء اعتقاله.

وفي بلدة فجار قضاء بيت لحم، طالت الاعتقالات حمودي الصابر، وعبود الصابر من بلدة عجة قضاء جنين، وإبراهيم الزبيدي من مخيم الجلزون قضاء رام الله، وأمين ثوابتة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين يوسف الجعبري ومالك السلايمة من حي الشيخ عنبر في بلدة الطور.

المصدر / فلسطين أون لاين