بعد خسارة فادحة.. فورد موتورز تتوقع أرباحًا بقيمة 11 مليار دولار في 2023

توقعت شركة فورد موتورز الأمريكية أنها ستحقق أرباحًا تصل إلى 11 مليار دولار أمريكي قبل الفوائد والضرائب في عام 2023.

ويأتي تقدير فورد بعد إعلانها عن تحقيقها خسارة بقيمة ملياري دولار أمريكي خلال العام الماضي لاسيما في الربع الرابع بسبب ما وصفته بـ "مشاكل التنفيذ".

وقالت الشركة في بيان إن "صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بلغ 1.3 مليار دولار بانخفاض 11 مليار دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له".

وأضافت أنه "بالنسبة للعام بأكمله خسرت الشركة 2 مليار دولار، بانخفاض عن أرباح عام 2021 البالغة 18 مليار دولار".

وأشارت "كان ينبغي أن يكون أداؤنا أفضل بكثير في العام الماضي، لقد تركنا على الأرض نحو ملياري دولار من الأرباح التي كانت تحت سيطرتنا، ونعتزم إصلاح ذلك من خلال الأداء المحسن".

ولفتت إلى أن ربح السهم في الربع الأخير من 2022 بلغ 51 سنتًا، مقارنة بتوقعات المحللين عند 62 سنتًا للسهم، وعائدات 44 مليار دولار.

وأكدت أنها سجلت على مدار العام بأكمله زيادة في الإيرادات بنسبة 16٪ لتصل إلى 158.1 مليار دولار.

وشددت على أن النتائج المخيبة للآمال ترجع بشكل رئيسي إلى مشاكل في التنفيذ وإدارة سلسلة التوريد.

ونوهت إلى أنها لم تنجح بالوصول إلى هدف المبيعات بحوالي 100000 وحدة، ما يمثل مليار دولار من الإيرادات الضائعة.

المصدر / وكالات