قوات الاحتلال تعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان

أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي بحركة الجهاد الاسلامي الأسير المحرر خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، والشاب خالد غوادرة "تركمان" عقب اقتحام منزله ببلدة بير الباشا جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم جنين، انطلاقًا من حاجز الجلمة الاحتلالي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها المخيم، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

فيما قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان.

المصدر / فلسطين أون لاين