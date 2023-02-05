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تعرف على السبب.. السلطات الأمريكية تفرض قواعد جديدة على المدارس

05 فبراير 2023 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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أعلنت السلطات الأمريكية، قواعد جديدة للوجبات المدرسية بينها الإقلال من الملح والسكّر، بهدف جعل هذه الوجبات التي يتناولها ملايين الأطفال صحية أكثر.

وتبلغ نسبة السمنة بين الصغار في الولايات المتحدة نحو 20%، أي أنها تطال نحو 15 مليون طفل ومراهق.

وتتولى وزارة الزراعة الأمريكية وضع معايير للأغذية والمشروبات التي تُقدَّم في المدارس في إطار برامج الغداء المدرسية.

وتوفر هذه البرامج وجبات مجانية أو منخفضة التكلفة في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة.

وتُطبق المعايير الجديدة تدريجاً خلال السنوات المقبلة، بعد مرحلة انتقالية تهدف إلى إعطاء المدارس الوقت للتكيف، وتمكين قطاع الوجبات من ابتكار منتجات جديدة أو تحسين الحالية.

وفيما يتعلق بالسكريات المضافة، تتمثل الخطوة الأولى في الحد منها اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026 في منتجات معينة، كرقائق الذرة والزبادي.

 

المصدر / وكالات
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#السمنة #الوجبات السريعة #السلطات الأمريكية #الملح والسكر

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